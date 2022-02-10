الجالية اليهودية في بريطانيا ترفض مقابلة عضو الكنيست سموتريتش وتطالب بطرده

طالبت الجالية اليهودية في بريطانيا بطرد عضو الكنيست الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من بريطانيا وعدم استقباله.

ونشر "مجلس نواب يهود بريطانيا"، وهو منظمة بارزة تمثل الجالية اليهودية في المملكة المتحدة تغريدة بالعبرية وقال فيها إن سموتريتش الذي يزور البلاد "غير مرغوب فيه هنا".

وتابع المجلس: "نحن نرفض الآراء المروعة والأيديولوجية البغيضة لبتسلئيل سموتريتش، وندعو جميع أعضاء الجالية اليهودية البريطانية لمطالبته بالرحيل، قولوا له.. استقل الطائرة وعد إلى بلدك بتسلئيل، وأن إرثك سيظل عار على العالم. لست مرغوبا بك هنا".

ورفض سموتريتش هذه الانتقادات، حيث وصف في تغريدة له المجلس البريطاني بأنه "بقايا مؤسسة قديمة ومتداعية"، مشيرا إلى أنه تلقى عشرات المكالمات الهاتفية الداعمة والاعتذارات من شخصيات يهودية في المملكة المتحدة أرادت مقابلته.

ويحظى سموتريتش زعيم فصيل "البيت اليهودي" في الكنيست الإسرائيلي بسجل حافل من التصريحات المعادية للعرب وكراهية المثليين، كما أنه شخصية بارزة في حركة الاستيطان في الضفة الغربية، وشغل منصب وزير في الحكومة حتى العام الماضي.

المصدر: أ ب