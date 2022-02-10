أرمينيا تعلن تفكيك شبكة تجسس وتكشف الجهة التي عملت لحسابها

أعلنت أرمينيا توقيف 19 مواطنا كانوا يجمعون معلومات استخباراتية عن قواتها المسلحة لحساب شبكة تجسس أجنبية، حسبما أعلن جهاز الاستخبارات الخميس.

ويظهر أحد الموقوفين في تسجيل مصور نشرته وكالة الاستخبارات وهو يقول إنه تجسس لحساب أذربيجان.

وقال جهاز الاستخبارات إنه "أوقف 19 شخصا بتهمة الخيانة العظمى، وبعضهم اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم".

وأضاف أن جهاز استخبارات أجنبيا شكل شبكة من مواطنين أرمن يعملون لدى القوات المسلحة الأرمنية.

وتابع: "كانوا قادرين على الوصول إلى وثائق سرية وعمدوا إلى جمع معلومات عن المواقع العسكرية الأرمنية والأسلحة والموظفين".

المصدر: أ ف ب