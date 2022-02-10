أدرعي معلقا على فيديو الجندي الإسرائيلي:"العبوا غيرها!"

#فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي أن جنديًا إسرائيليًا يقوم بادخال فلسطينيين خلسةً إلى إسرائيل مقابل سيجارة، أكذب هذا الفيديو جملة وتفصيلًا، الشاب الذي ينتحل صفة الجندي لا يمت لنا بصلة، فان اردتم الكذب فليكن كذبكم مقنعًا اقله بارتداء صحيح للرتب العسكرية… pic.twitter.com/Ngx7WtUztO