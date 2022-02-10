ناريشكين: الرد الروسي على العقوبات الغربية شرعي تماما وهو بمثابة دفاع ضد العدوان

أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، أن "الرد الروسي على العقوبات التي فرضها الغرب مشروع تماما، وهو شكل من أشكال الحماية ضد الأنشطة العدوانية غير المشروعة".

وقال في مقابلة مع صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس"، إن "العقوبات الانتقامية هي شكل من أشكال الحماية ضد الأنشطة العدوانية غير المشروعة للدول الأخرى. وهي مشروعة بالكامل لأنها تتوافق مع القواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".

وأشار إلى ان "سياسة العقوبات التي تنتهجها الدول الغربية فيما يتعلق بروسيا والصين وفنزويلا ودول أخرى، لا يمكن تفسيرها بخلاف ذلك على أنها سلاح للنضال الجيوسياسي".

وأضاف: "هذه العقوبات المزعومة هي في الواقع، أعمال عدوانية اقتصادية هدفها هو إحداث تغييرات في سياسات الدول الأخرى لصالحها، وإلحاق الضرر الاقتصادي، وتقييد التنمية الاجتماعية والاقتصادية تحت ستار التنافسية".

المصدر: "تاس"