الاستخبارات الروسية: أحداث كازاخستان مثال على استغلال المظاهرات في إحداث الثورات الملونة

أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين وقوف "قوى سياسية تخريبية" وراء الاضطرابات التي شهدتها كازاخستان مطلع العام الجاري.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" أشار إلى توافد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من الجماعات الإرهابية من سوريا إلى دول آسيا الوسطى.

وقال: "لم يكن سرا بالنسبة لنا ولاستخبارات تلك الدول من أشرف على نقل هؤلاء، وأعربت جميع دول المنطقة عن قلقها في هذا الشأن. تقاسمنا هذه المعلومات مع زملائنا في كازاخستان وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وشدد على أن أحداث كازاخستان تشكل "مثالا واضحا يظهر كيفية استغلال قوى سياسية تخريبية على نحو منسق وسريع جدا المظاهرات السلمية والتي تنظم تحت شعارات اقتصادية في تدبير "الثورات الملونة" من أنواع مختلفة".

وحذر من أن تلك القوى لا تتردد في استخدام مسلحين من مختلف الأنواع وفقا لنماذج زعزعة الوضع في أوكرانيا عام 2014.

وقال ناريشكين أن الخطوات التي اتخذتها دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي أظهرت لأول مرة أن "وجود إرادة سياسية مشتركة بين الزعماء وتبني قرارات سريعة ومسؤولة يتيح السيطرة على الاضطرابات والهجمات الإرهابية ووضع حد لها".

وحذر من أن التهديدات الناجمة عن الجماعات الإرهابية والمتطرفة لم تختف، ما يتطلب من دول المنطقة متابعة الوضع باستمرار وبذل جهود استخباراتية مشتركة في سبيل مواجهة خطر الإرهاب.

وأرسلت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي مطلع يناير قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان على خلفية الاضطرابات الأمنية وأعمال الشغب والنهب واسعة النطاق التي شهدها هذا البلد.

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حلف سياسي عسكري انبثق في الـ7 من أكتوبر 2002 عن معاهدة الأمن الجماعي المبرمة في الـ17 من مايو 1992، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان وأرمينيا.

وتتخذ منظمة معاهدة الأمن الجماعي من العاصمة الروسية موسكو مقرا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المنظمة لولاية مدتها سنة واحدة.

وتتبنى المنظمة جملة من الأهداف في المجالين السياسي والعسكري، أبرزها ضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة وأراضي الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها، والتعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.

كما تهدف المنظمة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يحظر ميثاقها على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضمن نطاق المنظمة والانضمام إلى أحلاف عسكرية أخرى، ويعتبر الاعتداء على أي عضو في المنظمة اعتداء على سائر أعضائها.

المصدر: "موسكوفسكي كومسوموليتس"