لافروف: قوات روسيا دائما تعود إلى مواقعها بعد المناورات بخلاف الناتو

قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، إن القوات الروسية تعود دائما إلى مواقعها بعد انتهاء المناورات، بخلاف قوات الناتو التي تبقى في دول البلطيق والبحر الأسود بعد المناورات.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم عقب محادثاته مع نظيرته البريطانية إليزابيث تراس: "تجري روسيا تدريبات على أراضيها، وبعدها تعود القوات إلى الثكنات، وذلك بعكس قوات بريطانيا والولايات المتحدة وكندا التي ترسل قواتها بعيدا عن أراضيها، إلى دول البلطيق وإلى البلدان الواقعة على ساحل البحر الأسود، وهذه القوات والأسلحة، كقاعدة عامة، لا تعود أبدا إلى الوطن".

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وتابع لافروف القول: "لقد تحدثنا عن ذلك اليوم أيضا، لكن السيدة الوزيرة أشارت بوضوح تام إلى أن هذا لا يعنينا، أما القوات الروسية على الأراضي الروسية فهي الشاغل الرئيسي للندن، وشعار خفض التصعيد يعتبر العامل الموحد للمجتمع الغربي بأسره".

وفي إشارة إلى الدعوات الموجهة لروسيا للقيام ببادرة ما لتنفيس الموقف المحتقن، قال لافروف: "يجب أن يثبتوا في البداية، أننا بالذات من قام بشحن الموقف، وأننا نقوم بتصعيده وأننا نفعل شيئا لا علاقة له بسيادتنا وبحقنا السيادي في التصرف على أراضينا".

المصدر: تاس