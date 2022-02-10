الشرطة البلجيكية تدرب مراهقين على فض الاحتجاجات

أطلقت الشرطة في بلجيكا مشروعا لتدريب طلاب المدارس الثانوية، يهدف لتعريف المراهقين بالحياة اليومية للشرطة، وتحسين صورتها وإظهار ما يتعين على قوات الأمن التعامل معه في الشارع.

وفي إطار دورة التدريب التي تتضمن درسا واحدا في الشهر خلال نصف سنة، يحصل المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين بين 14 و18 عاما، على زي خاص ودروع وهراوات ويتم إرسالهم لمواجهة المظاهرات المفترضة تحت غطاء خراطيم المياه.

وقال بعض المتدربين أن ما يجذبهم لمهنة الشرطي هو العمل في فريق وكذلك إمكانية حماية المواطنين.

وقالت إحدى المشاركات: "لقد عانيت من الكثير من التوتر النفسي، لكنني تمكنت من القيام بكل شيء، وكل شيء على ما يرام".

The Rookies: des ados en immersion à la police fédérale https://t.co/4JrM94BQiB — lavenir.net (@lavenir_net) February 9, 2022

المصدر: L’avenir