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مينسك تعرب عن احتجاجها لكييف على تبديل علمها بعلم المعارضة البيلاروسية في مدينة أوكرانية

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مينسك تعرب عن احتجاجها لكييف على تبديل علمها بعلم المعارضة البيلاروسية في مدينة أوكرانية
Sputnik
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قالت سفارة بيلاروس في كييف، إنها أرسلت إلى وزارة الخارجية الأوكرانية مذكرة احتجاج على استبدال علم جمهورية بيلاروس عند مبنى مجلس مدينة دنيبر بعلم المعارضة البيلاروسية.

وأشارت السفارة إلى أنها تعتبر ما حدث، بمثابة عمل تخريبي قامت به سلطات أوكرانيا.

وطالبت السفارة، سلطات أوكرانيا بالاعتذار رسميا والتحقيق في موضوع تدنيس علم بيلاروس في مدينة دنيبر.

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في وقت سابق قامت سلطات مدينة دنيبر (دنيبروبيتروفسك سابقا) باستبدال علم دولة بيلاروس، والذي كان يرفرف إلى جانب أعلام الدول الأخرى، بالقرب من مجلس المدينة، بعلم المعارضة البيلاروسية الأبيض والأحمر. وشرح عمدة المدينة، بوريس فيلاتوف، هذا القرار بـ "مبادرة شعبية" والاختلاف مع سياسة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو تجاه أوكرانيا.

المصدر: وكالات

 

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