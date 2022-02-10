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لورديان: الوضع حول أوكرانيا لا يزال متوترا

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لورديان: الوضع حول أوكرانيا لا يزال متوترا
AP
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عبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عن اعتقاده بأن الوضع حول أوكرانيا لا يزال متوترا، وأن الاستعدادات العسكرية من الجانب الروسي لم تتوقف.

وأضاف لودريان، الخميس في حديث لإذاعة "فرنسا إنتر"، "الوضع في غاية الجدية. والقوات التي حشدتها روسيا، تسمح لها بشن الهجوم وهذا أمر واقع. في الوقت نفسه، على حد علمي، لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بهذا الشأن".

ولدى سؤاله عما إذا كانت روسيا قد أوقفت الاستعدادات العسكرية، أجاب الوزير الفرنسي: "لا بشكل مطلق".

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وزعم لودريان، بأنه تم تركيز 125 ألف جندي روسي بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقال لودريان: "اليوم تبدأ مناورات عسكرية كبيرة في بيلاروس، ومناورات بحرية في البحر الأسود".

وشدد الوزير على أن، عودة القوات الروسية من بيلاروس بعد التدريبات، ستتيح الحكم على وفاء موسكو بوعودها.

المصدر: تاس  

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