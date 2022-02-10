مولود تشاووش أوغلو: روسيا أكدت مشاركتها في اجتماع "أستانا" في أنطاليا وننتظر رد إيران

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يمكن أن يشارك في اجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا في أنطاليا في مارس.

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وخلال مقابلة مع قناة "تي أر تي" التلفزيونية قال تشاووش أوغلو: "قبل يوم من انعقاد المنتدى الدبلوماسي (المقرر عقده في 11-13 مارس) في أنطاليا، بدرجة عالية من الاحتمال، سيعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الروسي وإيران وتركيا في إطار صيغة أستانا. لقد أكدت روسيا مشاركتها، ونحن ننتظر ردا من إيران".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين قد صرح نهاية الشهر المنصرم بأن الاجتماع الدولي المقبل بشأن سوريا بصيغة أستانا مخطط له هذا الربيع.

يشار إلى أن الاجتماع الدولي السابق حول سوريا بصيغة أستانا عقد في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر 2021 في نور سلطان "أستانا" بكازاخستان.

المصدر: تاس