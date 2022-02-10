ناريشكين: روسيا لا تضمر أية خطط عدوانية تجاه أوكرانيا

قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، إنه لا توجد لدى روسيا أية خطط عدوانية تجاه أوكرانيا.

وأضاف ناريشكين في مقابلة تلفزيونية: "لا توجد لدى روسيا أية خطط عدائية ضد أوكرانيا، وكل ما يقال عن ذلك ليس إلا أكاذيب خطرة تم الترويج لها على الطرف الآخر من الأطلسي، ومن ثم جرى الترويج لها بواسطة وسائل الإعلام الأوروبية".

وشدد ناريشكين، على أن التهديد الرئيسي لأوكرانيا يكمن في النزاع المسلح بين سلطات كييف ودونباس.

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وأشار رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية إلى أن هذا النزاع لا يمكن حله إلا من خلال الوسائل الدبلوماسية، أي من خلال تنفيذ اتفاقيات مينسك.

المصدر: تاس