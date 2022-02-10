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زاخاروفا: زيارة وزيرة خارجية بريطانيا إلى موسكو هدية بمناسبة يوم الدبلوماسيين

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زاخاروفا: زيارة وزيرة خارجية بريطانيا إلى موسكو هدية بمناسبة يوم الدبلوماسيين
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن زيارة وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تراس إلى موسكو تزامنت مع يوم العاملين في السلك الدبلوماسي الروسي.

ووصفت هذه الزيارة بأنها "هدية من الدبلوماسية الأنجلو سكسونية للدبلوماسية الروسية" في هذا العيد.

وأضافت: "نحن نعتبر ذلك بمثابة هدية من الدبلوماسية الأنجلو سكسونية للدبلوماسية الروسية بمناسبة يوم الدبلوماسيين الروس. نحن سنحتفل بهذه المناسبة بشكل لائق في مكان العمل – خلال المفاوضات مع الشركاء البريطانيين".

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يوم أمس الأربعاء، وصلت الوزيرة البريطانية إلى موسكو في زيارة رسمية تستغرق يومين، تجري خلالها محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: تاس

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