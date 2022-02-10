زاخاروفا: الغرب لا يطرح أفكارا لحل الأزمة في أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن دول الغرب لا تقدم أية حلول فكرية أو عملية لحل الأزمة الأوكرانية الداخلية، لأنها تسعى فقط إلى تحقيق أهداف مؤقتة.

وأضافت زاخاروفا، في حديث تلفزيوني: "لا يقدمون أي شيء، لحل الأزمة داخل أوكرانيا أو المساعدة في حلها. ولا يمكنهم بناء الخط الاستراتيجي، الذي من ناحية، يخدم مصالحهم، بما في ذلك المصالح طويلة الأجل، ومع الحفاظ على التوازن العالمي ومراعاة المصالح الآخرين، لأن ذلك صعب التحقيق".

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وأوضحت زاخاروفا أن تكتيكات الغرب، مرتبطة بخصائص الدورة الانتخابية هناك، وهو ما يدفعهم لابتداع وابتكار قصة افتراضية جديدة، مع اقتراب مواعيد الانتخابات التشريعية.

وشددت زاخاروفا، على أن ذلك يجعل "المصالح اللحظية قصيرة المدى في الوقت الحاضر بمثابة الأولوية بالنسبة لهم"، وبالتالي، يتم استخدام أي وسيلة لضمان تحقيقها.

ووفقا لها، تستخدم السلطات البريطانية، موضوع أوكرانيا لتحويل انتباه الجمهور في المملكة المتحدة عن الأزمة الداخلية في البلاد. ونوهت بأن تلك الدولة شهدت خلال الشهرين الماضيين أزمة واضحة، وتمت المطالبة باستقالة رئيس الحكومة بوريس جونسون.

المصدر: تاس