الحكومة الإسرائيلية تستعرض خطة لمحاربة غلاء المعيشة

استعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ووزير المالية أفيغدور ليبرمان ووزيرة الاقتصاد اورنا باربيباي في مؤتمر صحافي الخطة الاقتصادية لمحاربة غلاء المعيشة.

وبموجب الخطة، سيتم رفع الضريبة السلبية 20%، وفي المقابل سيتم خفض ضريبة الجمارك عن منتجات غذائية مثل اللحوم، الأسماك، الحنطة، البيض، وعلى المواد الاستهلاكية، مثل أدوات المطبخ والأثاث ومواد التنظيف والمواد الخام المرتبطة بالصناعة.

وأعلن وزير المالية عن زيادة منحة العمل للعمال ذوي الأجور المنخفضة وسيحصل عليها 300 ألف من العمال على منحة عمل مع زيادة لمرة واحدة بقيمة 20% في عام 2022، معدل المبلغ الإضافي سيصل إلى 800 شاكل سنويا، وسيصل إلى مبلغ 1700 سنويا للامهات مع ثلاثة اطفال.

وتطرق ليبرمان إلى الخطوات لخفض أسعار الكهرباء، والتي ستساهم بخفض الزيادة إلى 2.4% بدل 6%، معلنا عن إقامة لجنة خاصة لمكافحة التركيز والاحتكار وزيادة المنافسة في قطاع الاغذية.

وأشارت القناة الإسرائيلية (13) إلى أنه في الخطة التي استعرضها رئيس الحكومة والوزراء تم تحديد من هو المواطن المعياري: يدفع الضرائب، يذهب إلى العمل، ويربح سوية مع زوجته أو شريكه نحو 23 ألف شاكل شهريا، أي الطبقة المنتجة والتي غالبيتها من العلمانيين، ولذلك فإنهم هم من سيتمتعون في هذه الميزات.

المصدر: i24