إندونيسيا: توقيع عقد مع فرنسا لشراء ست مقاتلات من طراز رافال

أعلنت إندونيسيا، اليوم الخميس، توقيع عقد مع فرنسا لشراء ست مقاتلات من طراز رافال من أصل طلبية على 42 طائرة.

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وقال وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إثر لقائه وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في جاكرتا: "اتفقنا على شراء 42 طائرة رافال"، مشيرا إلى "توقيع عقد على أول ست" طائرات منها.

من جهتها، رأت بارلي أن "خيار إندونيسيا هو خيار السيادة والجودة الفنية، مع طائرة أثبتت مرارا قدراتها العملانية".

هذا، وتسعى فرنسا لتوطيد العلاقات مع إندونيسيا بعد الضربة التي تلقتها إستراتيجيتها لتثبيت وجودها في المنطقة العام الماضي جراء فسخ كانبيرا عقدا ضخما لشراء غواصات فرنسية على وقع إعلان إنشاء تحالف "أوكوس" الإستراتيجي بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

المصدر: AFP