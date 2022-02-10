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جيش أذربيجان يعلن تعرض مواقعه للقصف على الحدود مع أرمينيا

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جيش أذربيجان يعلن تعرض مواقعه للقصف على الحدود مع أرمينيا
Sputnik
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قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، إن مواقع الجيش الأذربيجاني على الحدود مع أرمينيا تعرضت للقصف من أراضي هذه الدولة المجاورة.

وأضافت الدفاع الأذربيجانية، في بيانها: "في الساعة 22:00 (21:00 بتوقيت موسكو) من يوم 9 فبراير، أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأرمنية من مواقعها الواقعة في بلدة يوخاري شورجة بمنطقة باساركيشيار، النيران على مواقع الجيش الأذربيجاني في بلدة زيليق، واستمر القصف بشكل متقطع على مدى عدة ساعات".

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وأشارت الوزارة، إلى أن القوات الأذربيجانية ردت على النيران بالمثل وقمعت مواقع العدو.

وتابعت الوزارة: "بات الوضع في هذا الاتجاه مستقرا حاليا، والوضع الميداني هناك تحت سيطرة وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية".

المصدر: تاس

 

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