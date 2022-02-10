تحذيرات بوتين قبل 15 عاما.. لا أحد يستطيع الاختباء خلف القانون الدولي كما لو أنه خلف جدار حجري

قبل 15 عاما، ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا رئيسا في مؤتمر ميونيخ للأمن، أعلن فيه بكل وضوح أن النظام أحادي القطب في السياسة العالمية أمر مستحيل وغير مقبول.

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ولفت بوتين أمام المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم 10 فبراير 2007 إلى وجود مراكز قوة في العالم وأخرى جديدة ظهرت لتوها، مؤكدا مجددا فكرته القائلة بأن عدد النزاعات العسكرية في العالم يتزايد ولا يتناقص.

وحمل خطاب الرئيس الروسي قبل 15 عاما عدة طروحات هامة عن السياسة العالمية وعلاقاتها، فيما يلي أهم نقاطها:

لا أحد يشعر بالأمان بعد الآن، ولا أحد يستطيع الاختباء خلف القانون الدولي كما لو أنه خلف جدار حجري.

النموذج أحادي القطب بالنسبة للعالم الحديث ليس بالأمر غير المقبول فحسب، بل والمستحيل أيضا.

آلية صنع القرار الوحيدة بشأن استخدام القوة العسكرية كملاذ أخير لا يمكن أن تكون إلا ميثاق الأمم المتحدة

إنهم يحاولون تحويل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أداة مبتذلة لضمان مصالح السياسة الخارجية لدولة أو مجموعة من البلدان بالعلاقة مع الدول الأخرى

لا علاقة لعملية توسيع الناتو بتحديث الحلف لنفسه أو بضمان الأمن في أوروبا.

روسيا بلاد بأكثر من ألف عام من التاريخ، وهي عمليا تميزت دائما باتباع سياسة خارجية مستقلة، ونحن لا نعتزم تغيير هذا التقليد اليوم.

المصدر: RT