ورد اسمه في تسريبات زعم المافيا التركي".. اغتيال رجل أعمال قبرصي بـ50 رصاصة

ذكرت صحيفة تركية أن رجل الأعمال القبرصي خليل فاليالي اغتيل في هجوم مسلح استهدف سيارته أثناء توجهه "من فندق في منطقة كيرينيا إلى منزله بمنطقة شاتال كوي".

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وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن رجل الأعمال القبرصي كان ورد اسمه ضمن تسريبات لزعيم المافيا التركي سادات بكر، وأنه نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات خطيرة في هذا الهجوم المسلح، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إسعافه.

وأفيد بأن فرق الأمن عثرت أثناء تفحصها لموقع الحادث على أكثر من 50 ظرفا فارغا من بقايا الذخيرة التي أطلقت عليه.

وفي الشأن ذاته، رصد، من خلال تفحص سجلات نظام "MOBESE" الملاحي، مغادرة منفذي الهجوم لجزيرة قبرص على متن قارب سريع.

وكان سادات بكر، زعيم المافيا التركي، قد صرح في وقت سابق بأن "خليل فاليالي، كون ثروته المالية من تجارة المخدرات في قبرص".

وقالت الصحيفة التركية المعارضة إن سادات بكر وضع علامة إعجاب على تغريدة للصحفي، يلماز أوزديل عن الواقعة في "تويتر"، ورد فيها أن "محاولات التستر وإخفاء تلك الأعمال القذرة باءت بالفشل وأسدل الستار عنها بشكل يصعب إخفائه بعد الآن".

وجاء في هذه التغريدة أيضا قول الصحفي: "حاولوا فرض عزل ورقابة وإغلاق ملف المؤبد، ولكن على طريقة افتح يا سمسم بات باب المغارة السرية مواربا بشكل يصعب إغلاقه بعد الآن. وكشف الكنز المسروق الذي خبأه الأربعون حرامي".

المصدر: زمان