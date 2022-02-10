رسالة "تشجيع" من الرئيس الصيني إلى أردوغان

قالت قناة CCTV التلفزيونية، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ بعث اليوم الخميس برسالة "تشجيع" إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الزعيم الصيني في رسالته: "نعرب أنا وزوجتي بنغ ليوان عن أسفنا الصادق لك ولزوجتك أمينة أردوغان. ونتمنى لك الشفاء العاجل".

وأكد الرئيس الصيني، أن بلاده ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الوباء.

وشدد على أنه يولي، الاهتمام الكبير لتنمية العلاقات الصينية - التركية.

وقال شي جين بينغ: "إنني على استعداد للتعاون معكم من أجل تعزيز التقدم المستمر، في تطوير علاقات التعاون الاستراتيجي بين بلدينا".

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يوم السبت الماضي، أعلن أردوغان أنه أصيب هو وزوجته بعدوى متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.

وقال الرئيس التركي، يوم الأحد، إنه يواصل العمل عن بعد حيث أن الأطباء أكدوا إصابته بالمرض بشكل خفيف.

المصدر: تاس