ستولتنبيرغ: على روسيا والناتو إبداء الحزم لتسوية الخلافات

أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ عن قناعته بأنه يجب أن تبدي روسيا والناتو حزما لتسوية الخلافات القائمة بينهما.

وكتب ستولتنبيرغ في مقال لصحيفة "ذي إكونوميست" البريطانية: "في عام 2010 عندما كنت رئيس وزراء النرويج عقدنا مع روسيا اتفاقا أنهى الجدل حول ترسيم الحدود في بحر بارنتس، والذي كان مستمرا منذ عقود".

وتابع: "أبدينا القوة والحزم، ووجدنا طريقا للمضي قدما إلى الأمام، تبين أنه ينفع الجانبين، وقمنا بزيادة التعاون في مجال صيد الأسماك وإدارة موارد النفط والغاز. واليوم علينا وروسيا أن نقوم بخطوة مماثلة".

وأضاف: "على الرغم من خلافات عميقة بيننا، نحن لا نزال مستعدين للحوار مع موسكو. دعوت روسيا وجميع الحلفاء الـ 30، بمن فيهم الدول الأوروبية والأمريكية للمشاركة في سلسلة الاجتماعات على منصة مجلس روسيا الناتو، الذي يعتبر آليتنا للتشاور منذ 1997. وهذه الدعوة لا تزال قائمة".

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وقال ستولتنبيرغ في مقاله إن "روسيا تطالبنا بأن نرفض حق أوكرانيا في اختيار طريقها، ولأول مرة أيدت الصين الدعوة الروسية لعدم قبول أعضاء جدد. وهذه هي محاولة فظة لحرمان دول ذات سيادة من إمكانية تحقيق الخيار بشكل مستقل".

وأشار إلى أن الحديث يدور ليس فقط عن أوكرانيا، بل وعن السويد وفنلندا، مضيفا أن البلدين الأخيرين أكدا له أنهما لا يعتزمان توقيع أي اتفاقيات تحد من حقوقهما.

وقال ستولتنبيرغ: "لا نستطيع العودة إلى الوراء، إلى العهد حين كانت الأهمية الحاسمة لدى مناطق نفوذ الدول العظمى، وحين كانت الدول الكبرى تملي على الدول الصغيرة ما يمكنها القيام به"، مضيفا أنه "لا يجوز على أي دولة أن تستخدم القوة أو تهدد باستخدامها لتغيير الحدود ووضع الهيكل الأمني الأوروبي رأسا على عقبه أو إعادة كتابة المعايير الدولية".

ودعا الأمين العام للحوار من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة التي اعتبر أنها ناجمة عن "زيادة عدد القوات الروسية على أراضي أوكرانيا وحولها".

المصدر: "تاس"