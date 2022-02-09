بالفيديو.. اللحظات الأولى لإطلاق النار على حافلة ركاب في القدس

نشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لتعرض حافلة ركاب إلى إطلاق نار في مدينة القدس.

وأظهرت كاميرات المراقبة رجلا يقترب من الحافلة ويرفع يده لاستهداف الحافلة.

חשד לירי על אוטובוס בירושלים: אין נפגעים, סריקות אחר התוקף | תיעוד@SuleimanMas1pic.twitter.com/MDEF03PdjX — כאן חדשות (@kann_news) February 9, 2022

وإثر الحادث، توجهت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان حيث تجري عمليات بحث في المنطقة.

חשד לירי על אוטובוס בירושלים: כוחות גדולים של משטרה מבצעים סריקות באזור. בתיעוד ממצלמות אבטחה ניתן לראות אדם ניגש לאוטובוס ומרים את ידו. על פי המשטרה התקבלו דיווחים על קולות ירי לעבר האוטובוס. אין נפגעים באירוע@SuleimanMas1#חדשותהערבpic.twitter.com/bL8QrBlXKw — כאן חדשות (@kann_news) February 9, 2022

المصدر: "كان"