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بالفيديو.. اللحظات الأولى لإطلاق النار على حافلة ركاب في القدس

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بالفيديو.. اللحظات الأولى لإطلاق النار على حافلة ركاب في القدس
Video Screenshot
إطلاق نار على حافلة في القدس
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نشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لتعرض حافلة ركاب إلى إطلاق نار في مدينة القدس.

وأظهرت كاميرات المراقبة رجلا يقترب من الحافلة ويرفع يده لاستهداف الحافلة.

وإثر الحادث، توجهت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان حيث تجري عمليات بحث في المنطقة.

المصدر: "كان"

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