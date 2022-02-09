المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تحذر من رفع تفويض ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة

حذرت مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة جدا، ولذلك لا يمكن رفع تفويض ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.

وقالت مديرة الـCDC روشيل والينسكي في تصريح من البيت الأبيض: "ما زلنا غير مستعدين لتقديم توصيات بشأن متطلبات تخفيف ارتداء الكمامة، حتى مع إعلان المزيد من المحافظين عن نواياهم للقيام بذلك".

وأضافت: "نحن نعمل على هذا التوجيه، لكن حالات الاستشفاء لا تزال مرتفعة، ومعدلات الوفيات لدينا لا تزال مرتفعة. لذلك بينما نعمل على تحقيق ذلك نؤكد أننا لم نصل إلى هناك بعد"، مشيرة إلى أنه ينبغي اتخاذ القرارات بشأن الكمامة "على المستوى المحلي بناء على المقاييس المحلية ، مثل سعة المستشفى ومعدل العدوى والتطعيمات".

ولفتت إلى أنه "بينما تتجه الأرقام نحو الانخفاض، فلا يزال هناك عدد كبير من الإصابات".

ووفقا للـCDC، لا يزال لدى 99 في المائة من المقاطعات الأمريكية مستويات عالية من انتقال الفيروس.

وتأتي تعليقات والينسكي في الوقت الذي أعلن فيه عدد متزايد من الولايات، مثل كاليفورنيا وديلاوير ونيويورك عن نواياهم لرفع تفويضات ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، بينما أعلنت ولايات أخرى مثل كناتيكت وماساتشوستس ونيوجيرسي، إلغاء تفويضات الكمامة في المدارس.

المصدر: The Hill