سفير موسكو بواشنطن: السلطات الأمريكية ستضع عقوبات جديدة ضد روسيا في أي حال من الأحوال

اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن، أناطولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة ستضع حزمة جديدة من العقوبات في أي حال من الأحوال بغض النظر عما سيحدث حول أوكرانيا.

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وقال أنطونوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء: "ننطلق من أن العقوبات إجراء غير مقبول مبدئيا. نعترف فقط بالعقوبات التي يصادق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وتابع: "ما يحدث اليوم في واشنطن في الكابيتول بالتحديد من الصعب جدا توضيحه بجملة أو جملتين. تجري منافسة بين السيناتورات وأعضاء الكونغرس في مدى استعدادهم لتوجيه ضربة أكثر إيجاعا إلى روسيا وعرض عقوبات ستلحق أضرارا ملموسة بالنفوذ الاقتصادي والسياسي لبلادنا. من الصعب اليوم التنبؤ بما سيصل إليه الديمقراطيون والجمهوريون. هناك انطباع أنه سيتم وضع العقوبات في أي حال من الأحوال أيا كانت الملابسات، والسؤال يكمن فقط في توقيت فرضها".

وأوضح: "علي الاعتراف بأنه تشكل في واشنطن توافق معاد لروسيا وسيكون علينا بذل جهود كبيرة في موسكو وكذلك هنا في واشنطن لكسر هذا النهج المعادي لروسيا للنخبة السياسية الأمريكية".

ولفت أنطونوف إلى أن "أي تقدمات إيجابية" في العلاقات بين موسكو وواشنطن تعتبر في الولايات المتحدة "تنازلات".

كما شدد السفير الروسي على أن محاولات الولايات المتحدة لحصر الحوار حول المجال الأمني مع روسيا على ملف أوكرانيا غير صائبة على الإطلاق، لأن الحديث يدور عن النظام الدولي وأسسه.

المصدر: وكالات روسية