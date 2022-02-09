ولاية نيويورك ترفع تفويض ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الأربعاء، وقف فرض ارتداء الكمامة في الأماكن التجارية المغلقة، لتصبح بذلك أحدث ولاية يديرها الديمقراطيون لرفع هذه القيود.

وقالت حاكمة الولاية كاثي هوشول إن "التفويض لن يتم تجديده عندما ينتهي العمل به يوم غد الخميس"، مبينة أن "القرار متروك للمدن والشركات الفردية فيما إذا كانوا يريدون الاستمرار في طلب ارتداء الكمامة في الداخل".

JUST IN: New York Gov. Hochul will lift state's mask mandate, allowing counties, cities and businesses to make their own decisions, "given the declining cases," and adds it will be effective starting tomorrow. https://t.co/K3sqpnS5y1pic.twitter.com/JiKUjp04wG — ABC News (@ABC) February 9, 2022

هذا ووضعت عدد من الولايات الشمالية الشرقية ذات معدلات التطعيم المرتفعة جداول زمنية لإنهاء تفويضات الكمامة في المدارس، بما في ذلك نيوجيرسي وديلاوير.

فيما أعلنت ولاية ماساتشوستس أنها ستلغي هذا التفويض اعتبارا من 28 فبراير، وفقا للحاكم تشارلي بيكر وإدارة التعليم الابتدائي والثانوي بالولاية.

وأعلنت وزارة الصحة في ولاية أوريغون أن الولاية ستزيل متطلبات ارتداء الكمامة في الأماكن العامة الداخلية في موعد أقصاه 31 مارس.

كما أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أن متطلبات ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة ستنتهي في 15 فبراير، ولكن فقط للأفراد الذين يثبتون حصولهم على اللقاح المضاد للفيروس.

المصدر: "أ ف ب" + CNN