بايدن: الولايات المتحدة حققت نموا اقتصاديا تاريخيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة "حققت نموا اقتصاديا تاريخيا" خلال عامه الأول في البيت الأبيض.

وكتب بايدن في تغريدة على "تويتر": "في سنتي الأولى من منصبي، شهدنا نموا اقتصاديا تاريخيا. لكن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به لخفض تكاليف المعيشة للمواطن الأمريكي وتكاليف الرعاية الصحية والأدوية وتوفير المزيد من فرص العمل للأمريكيين".

During my first year in office, we experienced historic economic growth. But we have more work to do to lower kitchen table costs — like child care and prescription drugs — and get people working. That’s what my Build Back Better Agenda does. — President Biden (@POTUS) February 9, 2022

يذكر أن سياسة بايدن الاقتصادية التي يطلق عليها اسم Build Back Better، تعتمد على جعل الأثرياء يدفعون ما يصفه بـ"حصصهم العادلة" من الضرائب وتخفيض الضرائب المفروضة على الطبقة المتوسطة.

المصدر: RT