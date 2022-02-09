فرنسا.. إصابة 34 شخصا جراء حريق ضخم في مطبعة "بنك فرنسا" (فيديو)

أفادت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن 34 شخصا على الأقل أصيبوا جراء حريق اندلع في مطبعة مصرف "بنك فرنسا" بالقرب من مدينة كليرمون فيران.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الحريق نشب في حوالي الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي بمبنى "بنك فرنسا"، حيث تطبع الأوراق النقدية.

وشوهدت سحابة دخان كبيرة في سماء كليرمون فيران، فيما سارع عدد كبير من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث.

ولم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن، فيما فتح مكتب المدعي العام في المدينة تحقيقا في الحادث.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية