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تسلل من غزة وإحراق آلية عسكرية إسرائيلية وعودة المنفذين إلى القطاع (فيديو)

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تسلل من غزة وإحراق آلية عسكرية إسرائيلية وعودة المنفذين إلى القطاع (فيديو)
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تمكن شبان فلسطينيون من عبور الشريط الحدودي وسط قطاع غزة، وقاموا بإشعال النار بآلية حفر إسرائيلية على الحدود قبل أن ينسحبوا إلى القطاع.

وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن "ثلاثة فلسطينيين اقتربوا من السياج الأمني ​​في غزة، وألقى اثنان منهم زجاجات حارقة باتجاه شاحنة إسرائيلية كانت متوقفة في المنطقة الحدودية، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها، ثم فروا".

ووفقا للجيش الإسرائيلي "اقترب المشتبه بهم من الحدود ودخلوا منطقة عازلة تسيطر عليها إسرائيل ولكن دون عبور الحاجز إلى الأراضي الإسرائيلية"، مبينا أنه "اثنين من الشبان أضرموا النار بشاحنة فارغة في المنطقة العازلة".

المصدر: i24news

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