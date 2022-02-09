رئيس الأركان الإيرانية: القدرات الصاروخية الإيرانية ستتعاظم كما ونوعا

قال رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية محمد باقري إن قدرات بلاده الصاروخية "ستتعاظم يوما بعد يوم وعلى الصعيدين الكمي والنوعي"، في "مواجهة المعتدين والاستكبار العالمي والصهاينة".

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وخلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ "خيبر شكن" النقطوي، قال باقري إن إيران "ستواصل المضي على مسار التقدم الكمي والنوعي لاقتدارها الصاروخي".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن باقري أن "أعداء الله والإسلام والثورة والجمهورية الإسلامية، لا يفهون سوى لغة القوة"، ووصف أولئك بأنهم: "لعبة بيد الاستكبار والصهيونية العالمية".

وأضاف باقري أن الأمن والاستقرار المستتب في إيران، يعود إلى اقتدارها الردعي الذي قال إنه "أدخل الخوف إلى قلوب الأعداء من تداعيات عدوانهم ضد البلاد".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية