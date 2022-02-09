 
مباشر

رئيس الأركان الإيرانية: القدرات الصاروخية الإيرانية ستتعاظم كما ونوعا

أخبار العالم

رئيس الأركان الإيرانية: القدرات الصاروخية الإيرانية ستتعاظم كما ونوعا
رئيس هية الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري ـ (وكالة إرنا)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sctv

قال رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية محمد باقري إن قدرات بلاده الصاروخية "ستتعاظم يوما بعد يوم وعلى الصعيدين الكمي والنوعي"، في "مواجهة المعتدين والاستكبار العالمي والصهاينة".

إقرأ المزيد
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ باليستي يصل مداه إلى 1450 كيلومترا ويصيب الهدف بـ
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ باليستي يصل مداه إلى 1450 كيلومترا ويصيب الهدف بـ"دقة عالية"

وخلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ "خيبر شكن" النقطوي، قال باقري إن إيران "ستواصل المضي على مسار التقدم الكمي والنوعي لاقتدارها الصاروخي".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن باقري أن "أعداء الله والإسلام والثورة والجمهورية الإسلامية، لا يفهون سوى لغة القوة"، ووصف أولئك بأنهم: "لعبة بيد الاستكبار والصهيونية العالمية".

وأضاف باقري أن الأمن والاستقرار المستتب في إيران، يعود إلى اقتدارها الردعي الذي قال إنه "أدخل الخوف إلى قلوب الأعداء من تداعيات عدوانهم ضد البلاد".

 

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا