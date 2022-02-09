العدل الدولية تأمر أوغندا بدفع تعويض قدره 325 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية
AP
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أمرت المحكمة العليا للأمم المتحدة أوغندا بدفع 325 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية كتعويضات عن الحرب حصلت قبل عقدين من الزمن، أي جزء بسيط من 11 مليار دولار طلبتها كينشاسا.
وقال قاضي محكمة العدل الدولية جوان دونوجيو، إن أوغندا يجب أن تدفع 225 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالأفراد و40 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، و60 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالموارد الطبيعية.
المصدر: "أ ف ب"
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