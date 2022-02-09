وزيرا خارجية ودفاع روسيا يستقبلان نظيريهما البريطانيين في موسكو الأسبوع الجاري

وصلت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس إلى موسكو حيث ستجري غدا محادثات مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف.

ونشرت السفارة البريطانية في موسكو على حسابها في "تويتر" اليوم الأربعاء لقطات تظهر تراس وهي تنزل من طائرتها في إحدى مطارات العاصمة الروسية، مؤكدة أن محادثاتها مع لافروف ستخص المسائل المتعلقة بأوكرانيا.

Министр иностранных дел 🇬🇧 @TrussLiz прибыла в Москву для переговоров с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам Украины. pic.twitter.com/uv7OvxeiJ8 — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) February 9, 2022

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي اليوم، أن لافروف وتراس في محادثاتهما يوم غد من المفترض أن يناقشا أفق تطوير العلاقات الثنائية ويتبادلا وجهات النظر بشأن الملفات الدولية والإقليمية الأكثر إلحاحا، مع التركيز على مسائل أمن أوروبا وتقديم الغرب ضمانات قانونية طويلة الأمد لروسيا.

وسبق أن اضطرت تراس إلى إرجاء زيارتها المتوقعة إلى موسكو بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

في غضون ذلك، أكدت السفارة البريطانية في روسيا أن وزير الدفاع البريطاني بين والاس سيصل موسكو يوم الجمعة 11 فبراير ومن المقرر أن يعقد اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، في أول لقاء من نوعه منذ عام 2013.

وسبق أن دعا وزير الدفاع البريطاني نظيره الروسي إلى زيارة لندن، لكن شويغو في المقابل أعرب عن استعداده لاستقبال والاس في موسكو لمناقشة أي مسائل خلافية بين الجانبين.

وتأتي هذه المحادثات على خلفية التوترات المتصاعدة حول أوكرانيا حيث يتهم الغرب روسيا بالتخطيط لـ"غزو" هذا البلد المجاور، بينما تنفي موسكو هذه الادعاءات وتحمل شركاءها الغربيين المسؤولية عن "تأجيج هستيريا".

المصدر: RT + وكالات