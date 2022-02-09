إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقا لتعزيز السياحة

وقع وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال أحمد بالهول لتعزيز السياحة بين الجانبين.

ووصف رازفوزوف الصفقة بأنها "تاريخية"، وقال إنها ستساعد في "إقامة علاقات ذات مغزى ستؤدي إلى فوائد اقتصادية كبيرة لأسواقنا وصناعاتنا السياحية"، مشيرا إلى أن "الاتفاق سيوجه السائحين من مطارات الإمارات إلى إسرائيل. وبفضل ذلك، ستتم إضافة الوظائف وفتح الأعمال التجارية وتحسين سبل عيش العاملين في القطاع السياحي".

I would like to thank all the people who worked on this important agreement, in the Ministry of Tourism, the Ministry of Foreign Affairs, the Ambassador @HayekAmir, and to my dear friend, the Minister of State for Enterpreneurship and SME's of the UAE H.E. Dr. @ahmad_belhoul. pic.twitter.com/nv5Sxu9XLj — 🟠Yoel Razvozov | יואל רזבוזוב (@YRazvozov) February 9, 2022

ودعا الوزير الإسرائيلي، دول الخليج الأخرى إلى أن تحذو حذو إسرائيل والإمارات "حتى نبني معا واقعا إقليميا جديدا قائما على الازدهار والأمن والاستقرار لشعبنا".

It's an historical moment and an important step in our relations with the UAE. We call upon all the Gulf States to follow the lead and together build a new regional reality based on prosperity, security and stability for our people. pic.twitter.com/kCmms0ax51 — 🟠Yoel Razvozov | יואל רזבוזוב (@YRazvozov) February 9, 2022

المصدر: RT