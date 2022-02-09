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باشينيان: ننتظر ردا إيجابيا من باكو على اقتراحنا إعادة النقل البري بين أرمينيا وأذربيجان

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باشينيان: ننتظر ردا إيجابيا من باكو على اقتراحنا إعادة النقل البري بين أرمينيا وأذربيجان
Sputnik Evgeny Biyatov
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان
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أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، أن بلاده بانتظار رد إيجابي من باكو على اقتراحها الخاص بإعادة النقل البري بين أرمينيا وأذربيجان.

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وفي كلمة ألقاها أثناء "ساعة الحكومة" في البرلمان الوطني قال باشينيان اليوم الأربعاء: "لقد قمنا بصياغة المقترحات حول الطرق وسلمنا هذه المقترحات إلى الجانب الأذربيجاني وشركائنا الروس والدوليين. وحالما نتلقى ردا إيجابيا من أذربيجان فسوف نكون مستعدين للقيام بإعادة النقل البري وتنظيمه".

وكان باشينيان أشار سابقا بأن لقاءين عقدهما مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 26 نوفمبر في سوتشي (بوساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، وفي 14 ديسمبر في بروكسل (بوساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل) فتحا الطريق أمام التوصل إلى اتفاق بين يريفان وباكو حول إعادة النقل البري بين الدولتين.

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وذكر أيضا أن الطرفين قريبين جدا من بدء بناء وترميم السكك الحديدية بين أرمينيا وأذربيجان، ما يعني فك إغلاق المواصلات في المنطقة.

المصدر: "تاس"

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