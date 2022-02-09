جونسون يشير إلى إنهاء مبكر لقواعد العزل الخاصة بكورونا

أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إمكانية إنهاء جميع قيود فيروس كورونا، بما في ذلك شرط العزل الذاتي بعد اختبار إيجابي، قبل شهر من الموعد المحدد في 24 مايو.

وفي كلمة أمام أعضاء البرلمان، قال جونسون إنه سيقدم استراتيجية الحكومة "العيش مع كوفيد" عندما يعود مجلس العموم من عطلته في 21 فبراير وينهي القيود المحلية الأخيرة بما في ذلك الواجب القانوني للعزل الذاتي "قبل شهر كامل".

وأضاف: "سنسير بهذا الاتجاه بشرط استمرار الاتجاهات المشجعة الحالية في البيانات. وأتوقع أننا سنكون قادرين على إنهاء القيود المحلية بما في ذلك المتطلبات القانونية للعزل الذاتي إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، قبل شهر كامل".

Coronavirus restrictions in England, including self-isolation, are likely to end a full month early, @BorisJohnson has said



They had been due to expire on March 24 https://t.co/cokVlSsE2Bpic.twitter.com/TGMpBTDZGo — ITV News (@itvnews) February 9, 2022

يذكر أنه بموجب القواعد الحالية، يجب على أي شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا أن يخضع للعزل الذاتي لمدة خمسة أيام على الأقل، مع إمكانية خروجه من المنزل بعد اليوم الخامس من العزل إذا كان لديه اختبارين سلبيين.

هذا ومن المتوقع أيضا رفع شرط ارتداء الكمامة في أماكن الرعاية الصحية، كما من المقرر رفع قيود السفر المفروضة على الأشخاص الذين تم تطعيمهم قبل فرض القيود المحلية، مع إزالة جميع متطلبات الاختبار للقادمين إلى إنجلترا اعتبارا من 11 فبراير.

المصدر: itv