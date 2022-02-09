الخارجية الأرمينية تستدعي سفير بيلاروس بعد تصريح للوكاشينكو

استدعت وزارة الخارجية الأرمينية سفير مينسك لدى يريفان، ألكسندر كونيوك، على خلفية تصريحات أدلى بها مؤخرا رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، حول أرمينيا.

وذكر وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، في برلمان بلاده: "تم في الحقيقة استدعاء السفير البيلاروسي في وزارة الخارجية حيث تم إبلاغه باعتقاداتنا حول أن التصريحات حول بعضنا بعضا يجب أن تستند إلى الاحترام المتبادل أخذا بعين الاعتبار مصالح الطرفين وسيادتهما والإطار القانوني الذي يعتمد عليه التعاون بين بلدينا"

وأشار ميرزويان مع ذلك إلى أن أرمينيا مستعدة لدعم بيلاروس في الساحة الدولية في حال ورود طلب مناسب.

ويأتي هذا الإجراء ردا على تصريح أدلى به لوكاشينكو يوم الاثنين حيث قال في مقابلة للصحفي الروسي، فلاديمير سولوفيوف، تعليقا على أفاق انضمام أطراف أخرى إلى الدولة الاتحادية لروسيا وبيلاروس: "لا خيار لأرمينيا".

المصدر: وكالات