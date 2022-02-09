إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تدرس سحب الموافقة من بعض أدوية السرطان المصنعة في الصين

تدرس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب الموافقة من بعض أدوية السرطان والأدوية الأخرى التي يتم تطويرها في الصين بعد مخاوف من إمكانية تطبيق نتائج دراسات على سكان الولايات المتحدة.

وأثار العلماء في الإدارة أيضا مخاوف من أن بعض الدراسات تستخدم تصميمات قديمة، مما شكك في نهاية المطاف في جودة الدراسات نفسها.

وقال مدير قسم أدوية السرطان في إدارة الغذاء والدواء، ريتشارد بازدور: "ليس لدينا أي شيء ضد الأدوية التي يتم تطويرها في الصين.. مشكلتنا هي هل هذه النتائج قابلة للتعميم على سكان الولايات المتحدة؟".

المصدر: "الإندبندنت"