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زعيم المعارضة التركية يعلن عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية ويوجه "تحد" لأردوغان

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زعيم المعارضة التركية يعلن عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية ويوجه
AP Pool Presidential Press Service
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أعلن كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن نيته المشاركة في سباق الانتخابات الرئاسية.

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وخلال اجتماع لحزبه في البرلمان، تحدث كمال كيليتشدار أوغلو بوضوح عن نيته الترشح لرئاسة تركيا، بعد أسابيع من الإجابات الغامضة على الأسئلة المطروحة في هذا الصدد، وفق صحيفة "زمان".

وفي رسالة "تحد" وجهها لأردوغان، قال زعيم المعارضة التركية: "هيا لنعلن انتخابات مبكرة وليواجهني الرئيس رجب طيب أردوغان.. إن شعبنا لم يعد قادرا على انتظار الانتخابات المقررة في 2023 وسط هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية".

المصدر: "زمان"

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