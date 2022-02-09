بلينكن في أستراليا لمحادثات مع حلفاء في المنطقة على وقع الأزمة الأوكرانية

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى أستراليا لإجراء محادثات مع حلفاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على وقع التوتر الحاصل حول أوكرانيا.

وسيشارك بلينكن في محادثات تستمر يومين مع تحالف "كواد"، الهادف إلى تعزيز الشراكة مع الهند وأستراليا واليابان في مواجهة تصاعد قوة الصين الاقتصادية والعسكرية.

وقال بلينكين للصحفيين في الطائرة التي أقلته: "العالم مكان كبير. اهتماماتنا دولية، وجميعكم يدرك جيدا التركيز الذي نخص به منطقة آسيا-المحيط الهادئ ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضاف: "نولي المسألة تركيزا مستمرا، ولذا نتوجه إلى استراليا".

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانيال كريتنبرنك، قبيل الرحلة: "الرسالة التي يحملها وزير الخارجية معه في الرحلة هي أن شراكاتنا تفي بوعودها".

وأضاف بأن "كواد عنصر أساسي في السياسة الاقتصادية والأمنية الخارجية للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأُطلق التحالف في 2007 تحت مسمى "الحوار الأمني الرباعي" أو "كواد". ووضع إطار مناورات بحرية مشتركة بين الولايات المتحدة والهند واليابان في المحيط الهادئ تعرف بمناورات مالابار.

المصدر: أ ف ب