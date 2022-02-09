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مبعوث سوداني في إسرائيل بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين

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مبعوث سوداني في إسرائيل بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين
AFP
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زار مبعوث رئاسي سوداني، إسرائيل مؤخرا، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

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قال مصدر مطلع على الزيارة، إن المبعوث الرئاسي وصل إلى إسرائيل في بداية الأسبوع.

ولم يصدر أي تأكيد فوري من المتحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية والسودانية.

وتحركت السودان نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020.

تنقل المبعوثون بين إسرائيل والسودان منذ ذلك الحين، على الرغم من عدم توقيع اتفاق رسمي بين البلدين حتى الآن.

المصدر: the jpost

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