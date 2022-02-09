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وزير الأمن الإسرائيلي يعلن الكشف عن خطة لهروب أسرى عبر نفق في احد المعتقلات

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وزير الأمن الإسرائيلي يعلن الكشف عن خطة لهروب أسرى عبر نفق في احد المعتقلات
AFP
سجن جلبوع الإسرائيلي
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أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، عمر بارليف، أنه تم العثور مع أحد الأسرى الفلسطينيين الأسبوع الماضي، على خطة لحفر أنفاق للهروب من أحد المعتقلات.

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وأوضح بارليف، للجنة التحقيق مع الأسرى الفارين من معتقل "جلبوع"، إن الخطة كتبت على ورقة A4، لكنه لم يذكر المعتقل الذي تم العثور على الخطة فيه.

المصدر: the jrusalem post

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