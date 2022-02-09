وزير الأمن الإسرائيلي يعلن الكشف عن خطة لهروب أسرى عبر نفق في احد المعتقلات
AFP
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أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، عمر بارليف، أنه تم العثور مع أحد الأسرى الفلسطينيين الأسبوع الماضي، على خطة لحفر أنفاق للهروب من أحد المعتقلات.
وأوضح بارليف، للجنة التحقيق مع الأسرى الفارين من معتقل "جلبوع"، إن الخطة كتبت على ورقة A4، لكنه لم يذكر المعتقل الذي تم العثور على الخطة فيه.
المصدر: the jrusalem post
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