جامعة كاليفورنيا تدفع تعويضات بمئات الملايين إلى ضحايا طبيب نسائي متهم بانتهاكات جنسية

وافقت جامعة كاليفورنيا على دفع حوالى 244 مليون دولار لنحو 200 امرأة اتهمن الطبيب النسائي، جيمس هيبس، الذي كان يعمل بشبكة تابعة للمؤسسة الجامعية التربوية هذه، باعتداءات جنسية عليهن.

ويشمل الاتفاق بالتراضي هذا شكاوى بالحق المدني للنساء المريضات بشأن أفعال جنسية مزعومة يعود بعضها للعام 1983.

واتهمت مئات النساء الطبيب النسائي المتخصص بعلم الأورام بانتهاكات جنسية وأخذن على جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس التي كانت توظفه تغطيتها لأفعاله وعدم اتخاذ أي إجراء ضده، رغم عمليات الابلاغ.

وجاء في بيان أن الجامعة تعتبر "التصرف المنسوب إلى هيبس مدانا ومنافيا لقيم الجامعة" مثنية على "شجاعة مقدمات الشكاوى".

ويضاف الاتفاق الذي كشف عنه الثلاثاء إلى شكوى جماعية تقدمت بها اكثر من خمسة آلاف امرأة، وأفضت إلى تعويضات قدرها 73 مليون دولار.

وتقدمت نحو 300 امرأة أخرى بشكوى مدنية ضد جيمس هيبس الذي يلاحق أيضا جنائيا لاعتداءات ارتكبها على سبع نساء.

الشهر الماضي أعلنت جامعة ميشيغن أنها ستدفع حوالى نصف مليار دولار إلى نحو ألف طالب وعداء سابق تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل الطبيب، ريتشارد اندرسون.

وفي قضية أخرى كانت جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس وافقت على دفع تعويضات قدرها 1.1 مليار دولار بموجب ثلاثة اتفاقات مختلفة، إلى مئات النساء اللاتي وقعن ضحايا طبيب نسائي سابق كان يعمل في حرم تلك الجامعة، في أكبر تعويض من هذا النوع يقدم حتى الآن.

المصدر: أ ف ب