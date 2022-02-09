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أستراليا تطالب روسيا بتخفيف وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية

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أستراليا تطالب روسيا بتخفيف وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية
Globallookpress
وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين
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طالبت أستراليا، اليوم الأربعاء، روسيا بتخفيف وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية، وجاء ذلك قبل المحادثات الرباعية بينها ونظرائها في اليابان والهند وأمريكا، في نهاية هذا الأسبوع.

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وكررت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، دعوتها لروسيا لتخفيف وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية.

ورأت أن "الوضع في أوكرانيا مقلق للغاية"، داعية الأستراليين في تلك البلاد إلى مغادرتها في أقرب وقت ممكن.

وقالت لراديو ABC: "نحتاج أيضا إلى رؤية تحرك من جانب روسيا لتهدئة الوضع"، وأضافت: "نحن من المؤيدين الأقوياء لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ونحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة في هذا الصدد".

هذا وستجتمع باين، في نهاية هذا الأسبوع، مع وزراء خارجية الولايات المتحدة والهند واليابان، حيث من المقرر أن تهيمن التوترات في أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ على المناقشات.

المصدر: ali2day

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