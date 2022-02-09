نيبينزيا: روسيا لم تعلن أبدا عن أي نوايا عدوانية ضد أوكرانيا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا لم تعلن عن أي خطط عدوانية ضد أوكرانيا.

وأضاف المندوب في تصريح لقناة روسيا 24 التلفزيونية: "روسيا لم تعلن أبدا، على أي مستوى رسمي، عن أي خطط عدوانية ضد أوكرانيا".

أعلنت كييف والدول الغربية مؤخرا عن زيادة مزعومة في "الأعمال العدوانية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. بدوره قال الكرملين إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص. وإن هذا لا يهدد أحدا ولا يجب أن يقلق أحدا.

ولفتت روسيا إلى أن تصريحات الغرب حول "العدوان الروسي" تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر: نوفوستي