نائبة ديمقراطية بالكونغرس تتعرض لمضايقات جسدية ولفظية بسبب مطالبتها لزميلها الجمهوري بارتداء الكمامة

اتهمت عضو الكونغرس الديمقراطية، جويس بيتي، زميلها الجمهوري هال روجرز بـ"بدفعها في ظهرها"وتوبيخها بفظاظة بسبب طلبها منه ارتداء الكمامة الطبية قبل ركوب مترو الانفاق بمبنى الكابيتول.

وكتبت النائبة بيتي من ولاية أوهايو في تغريدة نشرتها عبر حسابها في "تويتر": "اليوم، في طريقي إلى مجلس النواب للتصويت، طلبت باحترام من زميلي هال روجرز أن يرتدي قناعا عند ركوبنا القطار. فقام بدفعي من الخلف، مطالبا بألا أتأخر في الصعود إلى متن القطار، وعندما طالبته بالتوقف عن مضايقتي .. أجابني بفظاظة: .. قبلي مؤخرتي".

وأضافت بيتي مخاطبة روجرز: "عضو الكونغرس هال روجرز، عندما تكون مستعدا للنضج والاعتذار عن سلوكك، فأنت تعرف أين تجدني".

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن روجرز من ولاية كنتاكي قد اعتذر بالفعل، معترفا بكلماته على أنها "غير مقبولة".

ولفتت النائبة إلى أن هذه الحادثة هي مظهر آخر من مظاهر الموقف المزدري لأعضاء الحزب الجمهوري تجاه اللوائح الصحية المصممة لوقف انتشار فيروس كورونا.

🧵 Today, while heading to the House floor for votes, I respectfully asked my colleague @RepHalRogers to put on a mask while boarding the train. He then poked my back, demanding I get on the train. When I asked him not to touch me, he responded, “kiss my ass.” (1/3) — Joyce Beatty (@RepBeatty) February 8, 2022

NEW: Video shows Rep. Joyce Beatty demanding an apology from Rep. Hal Rogers right after he told her to “kiss his ass” when she asked him to put a mask on while riding the House subway to votes.



Rogers has since issued a statement saying he met with her and apologized. pic.twitter.com/gzaeV7LOlc — Farnoush Amiri (@FarnoushAmiri) February 8, 2022

المصدر: سي إن إن