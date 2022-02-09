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ساليفان يبحث مع ستولتنبيرغ "الاستعداد للحوار" مع روسيا

أخبار العالم

ساليفان يبحث مع ستولتنبيرغ
Globallookpress Kamil Krzaczynski
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بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ الوضع حول أوكرانيا والحوار مع روسيا.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي لساليفان، يوم الثلاثاء، أنهما "ناقشا القلق المشترك بشأن زيادة روسيا لعدد القوات على الحدود الأوكرانية، وأكدا التمسك بسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

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وأضاف البيان أن الجانبين "بحثا استعداد الولايات المتحدة والناتو لمواصلة الحوار مع روسيا من أجل إيجاد سبيل دبلوماسي لخفض التصعيد".

يذكر أن روسيا كانت قد نفت مرارا وجود أي خطط لديها لشن "هجوم" على أوكرانيا، وأكدت أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تمثل خطرا على أي طرف.

المصدر: "نوفوستي"

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