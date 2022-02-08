إصابة وزير الدفاع الأوكراني بفيروس كورونا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيك، مساء الثلاثاء، عن إصابته بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، مشيرا إلى أنه في حالة صحية جيدة.

وقال ريزنيك، في بيان نشره عبر "فيسبوك": "حتى صباح 8 فبراير تم في كييف تسجيل 2862 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا. أنا أيضا وقعت في هذه القائمة".

وأضاف: "أشعر بأنني في حالة صحية جيدة، أخضع للحجر الصحي الذاتي لكن في نظام العمل... وبفضل التلقيح في الوقت المناسب تجري الإصابة بالسلالة الجديدة بشكل أخف مقارنة مع ما كان عليه الأمر في الموجة الأولى".

وقد سجلت حتى الآن في أوكرانيا 4.341 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 101647 حالة وفاة.

المصدر: RT