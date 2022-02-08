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البيت الأبيض يعارض فرض العقوبات على "السيل الشمالي 2" فورا

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البيت الأبيض يعارض فرض العقوبات على
AP Stefan Sauer/dpa via AP
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أعرب البيت الأبيض عن معارضته لتشديد العقوبات على مشروع "السيل الشمالي 2" الروسي لضخ الغاز إلى ألمانيا في الوقت الحالي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، الثلاثاء إن "هناك اختلافا في الآراء" بين الإدارة الأمريكية وبعض المشرعين في الكونغرس بشأن فرض العقوبات الإضافية على المشروع الآن.

وتابعت إن "البعض في الكونغرس يعتبرون فرض العقوبات ضد "السيل الشمالي 2" فعالا. ونحن لسنا متفقين. نعتقد أن هذه وسيلة للتأثير".

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وبشأن صمت المستشار الألماني أولاف شولتز عن مشروع "السيل الشمالي 2" خلال زيارته للولايات المتحدة، قالت بساكي إن هذا السؤال يجب توجيهه إلى الحكومة الألمانية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع شولتز يوم الاثنين أنه سيتم وقف مشروع "السيل الشمالي 2" في حال "هجوم" روسيا على أوكرانيا، بينما لم يتحدث المستشار الألماني عن المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن موسكو أكدت مرارا أنها لا تخطط لشن أي هجوم على أوكرانيا، ورفضت الاتهامات الغربية بهذا الشأن.

المصدر: "نوفوستي"

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