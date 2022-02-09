مقتل 14 شخصا بانهيار للتربة جراء الأمطار الغزيرة غرب كولومبيا
AP Andres Otalvaro
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أعلنت السلطات الكولومبية عن مقتل 14 شخصا على الأقل جراء أمطار غزيرة تسببت في انهيار للتربة واجتاحت منطقة سكنية في بلدة دوسكيبراداس غرب كولومبيا.
وقال رئيس بلدية بيريرا، كارلوس مايا، مساء اليوم: "للأسف وصل عدد القتلى حاليا إلى 14 شخصا، إضافة إلى إصابة 29 وفقدان أحد آخر".
وحذر بيريرا من استمرار خطر انهيار التربة في المنطقة وحث سكانها على المغادرة لتجنب سقوط مزيد من الضحايا.
والعديد من المنازل في الحي المتضرر مبنية من الخشب، وتم إخلاء أكثر من 60 منزلا في حين قامت فرق بتقييم الأضرار والمخاطر.
وبدوره، عبر الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، عن تعازيه لأسر القتلى.
المصدر: وكالات
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