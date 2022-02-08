البيت الأبيض: لا نعتقد أن أوروبا تحاول إجراء حوار منفصل مع روسيا

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأن واشنطن لا تعتقد أن أوروبا تحاول إجراء مفاوضات منفصلة مع موسكو حول أوكرانيا.

ووجه إلى بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الثلاثاء، سؤال ما إذا كان البيت الأبيض يرى في مباحثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إشارات إلى أن لدى الأوروبيين منصة منفصلة للتفاوض مع روسيا.

وقالت بساكي ردا على السؤال: "لا، لست متفقة على الإطلاق مع هذا الحديث".

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وأضافت أن الولايات المتحدة تعتبر "اللاعب الأساسي" في هذا الصدد، وأن هناك "مفاوضات مختلفة تجري بشكل متزامن".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أكثر من مرة في وقت سابق أن روسيا ستواجه "ردا منسقا" من الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا في حال التصعيد العسكري في أوكرانيا.

ورفضت موسكو الاتهامات الغربية بشأن التحضير "للهجوم" على الأرضي الأوكرانية.

المصدر: "نوفوستي"