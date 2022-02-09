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رئيس بولندا: تنقلات قوات روسيا تعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية لكننا سنتجنب النزاع

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رئيس بولندا: تنقلات قوات روسيا تعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية لكننا سنتجنب النزاع
AP Hannibal Hanschke
الرئيس البولندي، أندجي دودا.
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اعتبر الرئيس البولندي، أندجي دودا، أن التنقلات الحالية للقوات الروسية تعد الأكبر من نوعها منذ زمن الحرب العالمية الثانية، مؤكدا مع ذلك قناعته بـ"إمكانية تجنب نشوب حرب في أوروبا".

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وقال دودا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في برلين مساء الثلاثاء: "نتعامل مع حشد غير مسبوق للقوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا، وكذلك تمركز عسكري كبير في بيلاروس، حيث تجري تدريبات يخطط أن تستمر حتى 20 فبراير".

وتابع: "نتساءل جميعا، ماذا سيحدث بعد ذلك، ما هي النتيجة التي ستنجم عن هذه التنقلات للقوات والتي لم تشهدها أوروبا منذ زمن الحرب العالمية الثانية".

وشدد على ضرورة "إيجاد مخرج من هذا الوضع الأصعب منذ العام 1989 الذي يواجهه الناتو والاتحاد الأوروبي".

وتابع الرئيس البولندي: "علينا إيجاد حل لتجنب اندلاع حرب. كما سبق أن قلت، هذه مهمتنا الرئيسية. أعتقد أننا سنحققها".

المصدر: وكالات

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