ماكرون يدعو خلال لقاء شولتس ودودا إلى حوار ملزم مع روسيا

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، إلى خوض "حوار ملزم ومهم" مع روسيا لحل التوتر حول أوكرانيا.

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وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس البولندي، أندجي دودا، في برلين: "علينا استغلال كل الوسائل للانخراط في حوار ملزم ومهم مع روسيا ضمن أطر مختلفة".

وأضاف ماكرون: "تم التأكيد على الالتزام باستئناف هذا الحوار وتطبيق تعهدات كل الأطراف بشكل علني من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي".

وشدد الرئيس الفرنسي على أن خوض هذا الحوار "يمثل المسار الوحيد لتحقيق السلام في أوكرانيا".

ووصل ماكرون إلى برلين اليوم الثلاثاء قادما من كييف حيث التقى زيلينسكي وذلك بعد أن أجرى محادثات مع بوتين في موسكو أمس الاثنين، في جولة يجريها في إطار الجهود الفرنسية لتسوية التوتر حول أوكرانيا في ظل الادعاءات الغربية بشأن استعداداتها العسكرية لشن عملية غزو محتمل لأوكرانيا.

المصدر: وكالات